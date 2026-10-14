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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق العكاري: مصر واجهت مرحلة صعبة خلال حكم الإخوان.. وحماية الوعي ضرورة

طارق العكاري
طارق العكاري
رحمة سمير

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يتطلب استمرار الوعي بالتحديات المحيطة بالدولة، محذرًا من محاولات التأثير في الرأي العام من خلال الشائعات وتغيير أساليب استهداف الوعي الجمعي.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، أن تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحديات التي تواجه مصر تأتي في إطار ضرورة الانتباه إلى ما يجري في المنطقة، مشيرًا إلى أن استقرار البلاد تحقق بعد مواجهة الإرهاب، لكنه شدد على أهمية عدم التعامل مع الأمن باعتباره أمرًا مضمونًا بصورة دائمة.

وتحدث العكاري عن الأوضاع التي شهدتها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان، معتبرًا أنها كانت مرحلة صعبة على المستويين السياسي والاقتصادي، وأشار إلى تراجع الاحتياطي النقدي آنذاك، وما وصفه بتأثر مكانة مصر الدولية.

وأضاف أن تلك المرحلة شهدت تحديات في ملفات إقليمية، من بينها أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب مؤسسات قوية ورؤية واضحة لحماية المصالح الوطنية.

وأشار العكاري إلى أن محاولات التأثير في الرأي العام تتغير باستمرار، سواء من خلال منصات جديدة أو عبر التركيز على قضايا مختلفة، موضحًا أن بعض الرسائل تستهدف رفع سقف توقعات المواطنين، بينما تركز رسائل أخرى على إثارة المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية والأسعار.

وأكد أن التعامل مع هذه الأساليب يتطلب التحقق من المعلومات ومصادرها، وعدم الانسياق وراء ما يُنشر دون أدلة واضحة.

وشدد العكاري على أهمية دور المثقفين والشخصيات العامة في التعامل المسؤول مع المعلومات، محذرًا من إعادة نشر أخبار أو ادعاءات غير موثقة، خاصة في ظل ما وصفه بحساسية المرحلة الحالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي لا تقتصر على الجوانب العسكرية، بل تشمل أيضًا الحفاظ على الوعي المجتمعي والتعامل بحذر مع الشائعات والمعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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