هجوم على مركز للشرطة جنوب شرقي إيران

لقي شرطي إيراني مصرعه، اليوم السبت، في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إيريب" عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي قوله إن "أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان" عاصمة سيستان بلوشستان. وأضاف أن الهجوم أسفر عن "شهيد في صفوف الشرطة". وأوضح مرحماتي أن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية لتفجير بوابات مركز الشرطة وحدث تبادل لإطلاق النار.

بدوره، قال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "الإرهابيين الأربعة" المتورطين في الهجوم قتلوا أثناء الاشتباكات. وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر محافظات إيران وهي موطن لأقلية البلوش.

في سياق آخر، أعدمت إيران علنا اليوم السبت رجلين متورطين في هجوم في أكتوبر الماضي على مرقد ديني في مدينة شيراز الواقعة في جنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأعدم الرجلان فجرا في أحد شوارع شيراز في محافظة فارس.

وفي 26 أكتوبر الماضي، قتل 13 شخصا وجرح 25 شخصا آخر في الاعتداء على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز والذي يعد من أبرز المزارات الدينية في جنوب إيران.

وجاء هجوم شيراز بعد أكثر من شهر من اندلاع احتجاجات في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران.