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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة لـ"اليونيدو": المؤسسات الدولية شاركت في اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

صدى البلد

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والمنظمة، حضر اللقاء  عمرو هزاع مستشار الوزير للمشروعات التنموية ، والسيدة حنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، و أحمد رزق نائب ممثل المنظمة بمصر. 

وقال الوزير ان اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حيث تعد منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية شريك رئيسي في اعداد الاستراتيجية، لافتا الى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية في اعداد الاستراتيجية تشمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الالمانية للتنمية GIZ والبنك الدولي وذلك فيما يتعلق بالدعم الفني والاستشاري.

وأضاف سمير انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وجاري العمل في المرحلة الثانية حيث تعد الاستراتيجية نموذج متميز للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال، مشيدا بالجهود الكبيرة لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في دعم الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير الى حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي العربي وبما يسهم في توفير احتياجات الدول العربية وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية بالدول العربية 

ومن جانبها قالت  فاتوه حيضرة نائب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" ان المنظمة تدعم اولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بـتحقيق التنمية الصناعية ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرة الى حرص المنظمة على تعزيز التعاون العربي لاسيما في مجالات السياسات الصناعية والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الإقليمي.

ونوهت الى ان المنظمة تقدر نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الامم المتحدة للتغيرات المناخية Cop 27 كما تدعم الحكومة المصرية في مشاركتها بالمؤتمر القادم Cop 28 والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة.

ووجهت حيضرة الدعوة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة في المؤتمر العام لليونيدو والذي سيعقد بالقاهرة نهاية شهر نوفمبر المقبل، لافتة الى ان المدير العام لمنظمة اليونيدو سيقوم بزيارة رسمية لمصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع على اخر تطورات التعاون المشترك بين المنظمة والحكومة المصرية

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