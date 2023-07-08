لمدة عام.. الحكومة تبدأ خطة كبرى لتطوير حديقة الحيوان ..وهذا موعد الإغلاق

تولى الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية، لإحياء الحدائق وتعزيز دورها كـمناطق مفـتـوحــة ومـسـاحـات خــضــراء متنفساً للمواطنين، وعلى رأسها تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

وتسعى الدولة لتحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان في العالم، بما يعيد حدائق الحيوان إلى مكانتها الطبيعية.

خطة الحكومة لتطوير حديقة الحيوان

ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لتسليم حدائق الحيوان والأورمان من أجل بدء عمليات التطوير، ولكن من الوارد تسليمها غدا يوم 9 يوليو وبالتالى إغلاقها أمام الزائرين.

وتتواجد الآن لجان التسليم والتسلم حاليا سواء لجان وزارة الزراعة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو وزارة الإنتاج الحربي، وفى أى لحظة سيتم الإعلان عن بدء إغلاق حديقة الحيوان وتسليمها لتطويرها، ولكن اليوم الحديقة مفتوحة أمام الزائرين ولم يتم إغلاقها وحاليا يتواجد كلا من الزائرين واللجان لأن هناك عهدة وجرد تمهيدا للتسليم فى أي لحظة.

وتشهد حديقة الحيوان أعمال تطوير، وتـم إسناد تطوير الحديقة إلى الاستشاري وعالِم الحيوان الماليزي العالمي بـرنارد هاريسون، المدير التنفيذي السابق لحديقة حيوان سنغافورة ومالك شركة "BH&F" المتخصصة في إدارة وتخطيط ووضع تصميمات الحـدائـق وتـربـية الحيوان, وتهدف عملية التطوير إلى استعادة رونقها واستعادة عضوية حديقة الحيوان "Giza" Zoo" في منظمة الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان العام الوازا WAZA" بعد خروجها رسميًا عام 2004، ويشمل التطوير أعمال إنشاء خط تليفريك طائر للربط بين حديقتي الحيوان والأورمان وإنشاء منطقتي "أفريقيا وآسيا".

ومن المقرر أن يضم جميع الحـيـوانات التي تشتهر بها القارتان، وإنشاء "منطقة الخيمة الشبكية" و"فندق" و"مخيم بيئي"، بالإضافة إلى تطوير "مناطق البلازا" وزيادة المسطح الأخضر و"تـرميـم المباني الأثرية".

موعد تسليم الحديقة للجنة التطوير

وفي ذلك الصدد، كشف المهندس ماجد السرتي رئـيــس مجـلـس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية،"مطور حديقة الحيوانات بالجيزة"، أن حديقة الحيوانات ستكون بلا حـواجـز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تذكر.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والأفريقية،والآسيوية، والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر تليفريك.

وأضاف: "سيجري العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصّصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا".

وأوضح أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرًا، لكن هناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عامًا واحداً فقط ، قائلاً: استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان، إذ ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيــزة لصالح وزارة الزراعة.

جهود الزراعة لضم حيوانات جديدة

ومن جانبه، أكد اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان جزء من تاريخ مصر، وأن وزارة الزراعة تولى اهتمام كبير بتطوير الحديقة.

وأضاف خلال تصريحات له أن منظومة النظافة أصبحت على أعلى مستوي، و أصبح من أهم مميزات الحديقة الآن هو النظافة، و الحفاظ على صحة الحيوانات، وأن وزير الزراعة يتابع عمليات التطوير في الحديقة بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الحديقة مهتمة بضم حيوانات جديدة، وخدمة تنقل المواطنين وهناك كراسي خشبية لـ استمتاع المواطنين و الأسر بالجلوس.

وأوضح أن الحديقة تقوم بتبديل الحيوانات، مع الحدائق العالمية، وأن ما تضيفه الحديقة من حيوانات جديدة لا يكلف الدولة أي شيء، ولن يتم عملية تبديل، معلقًا:"بنبدل سيد قشطة لـ الحدائق ونحصل على حيوانات غيره".

وسبق، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

ونرصد لكم العديد من الاجراءات التي اتخدتها الحكومة لتطوير الحدائق التي جاءت كالتالي:

1- سيتم التعاقد بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- يتضمن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان رفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، والمحافظة على تلك المبانى الأثرية.

3- زيادة المسطحات الخضراء والمناطق التجارية، إلى جانب تصميمات خاصة بالمناطق الترفيهية المقررإقامتها داخل الحديقة.

4- هناك مقترحات متعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي.

5- سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.