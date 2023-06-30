إقبال كثيف على حديقة الحيوان في ثالث أيام العيد.. شاهد

شهدت حديقة الحيوان في الجيزة، اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالا كبيرًا من قبل زوار الحديقة والأسر المصرية، المُحبة للحيوانات بكافة أنواعها.

وحرص زوار حديقة الحيوان بالجيزة، علي زيارة بيت السباع والأسود، ومشاهدتهم أثناء تناولهم للطعام، وصدور صوت الزئير الذي يجذب الأطفال.

بينما تمتع الأطفال بإطعام الزرافة “سوسو” وسيد قشطة وعدد أخر من حيوانات الحديقة، والذين لاقوا إعجاب الأطفال بسبب حركاتهم المضحكة.

ونال طفطف حديقة الحيوان اقبالًا كبيرًا من زوار الحديقة، بركوبه الممتع وحركته داخل حديقة الحيوان بأكملها.

ويعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023، من الأمور التي تشغل بال المصريين خاصة أن أسعارها في متناول أغلب المواطنين.

وأتمت حديقة الحيوان استعداداتها لـ استقبال الزائرين خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً.

جدير بالذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023 مثل الأيام العادية حديقة الحيوانات بـ 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 20 جنيهًا، إضافة إلى تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، ومن المتوقع أن تستقبل الحديقة من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

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