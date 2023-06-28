في أول أيام العيد.. 10 آلاف زائر لحديقة الحيوان ولا بلاغات تحرش

رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الاضحى المبارك وقلة الإقبال علي المتنزهات والحدائق بسبب انشغال المواطنين في نحر الأضاحي حيث استقبلت حديقة الحيوان قرابة 10 الاف زائر في الساعات الاولي بأول أيام العيد.

وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي اشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث انه لم يتم رصد أية حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحديقة.

كما سجلت المتابعة الأمنية المسئولة عن خدمة حديقة الحيوان ان عدد الزائرين متوسط لعدم مرور ساعات طويلة من اول ايام العيد وتستقبل الحديقة الزوار على مدار اليوم ومن المتوقع زيادة اعدادهم في ايام العيد المقبلة.

وانتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقتي الحيوان والأورمان وأجرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، جولات لمواجهة التحرش حيث قامت القوات بالمرور على الحدائق العامة ودور السينما، وتفقدت حديقة الحيوان.

وقامت الضابطات بالتحدث مع المواطنين وخاصة البنات والسيدات، لمعرفة ما إذا كن تعرضن لأية مضايقات أو تحرش، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الشرطة بجوارهم.

وتواصل قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حملاتها بشكل مكثف، لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد خلال الأعياد.