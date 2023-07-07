تمهيدا للتطوير.. الزراعة تكشف حقيقة إغلاق حديقة الحيوان بعد غد

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لتسليم حدائق الحيوان والأورمان من أجل بدء عمليات التطوير، ولكن من الوارد تسليمها بعد غد يوم 9 يوليو وبالتالى إغلاقها أمام الزائرين.

لجان التسليم

وأوضح "إبراهيم" خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن لجان التسليم والتسلم متواجدة حاليا سواء لجان وزارة الزراعة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو وزارة الإنتاج الحربي، وفى أى لحظة سيتم الإعلان عن بدء إغلاق حديقة الحيوان وتسليمها لتطويرها.

وقال "مستشار وزير الزراعة " إن اليوم الحديقة مفتوحة أمام الزائرين ولم يتم إغلاقها وحاليا يتواجد كلا من الزائرين واللجان لأن هناك عهدة وجرد تمهيدا للتسليم فى أي لحظة.