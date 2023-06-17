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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سافيو في حديقة الحيوان برفقة عائلته| شاهد

سافيو واسرته
سافيو واسرته

اصطحب البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلي، زوجته لويزا وابنهما لزيارة لاحدى حدائق الحيوانات، للاستمتاع بالأجواء.

 

ونشر سافيو مجموعة من الصور وهم يطعمون الحيوانات خلال زيارتهم للحديقة عبر حسابه الخاص علي موقع  انستجرام وعلق علي الصور  قائلا: "شكرا احبائي".

 

وعلي جانب آخر يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر غدًا الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 فى تاريخ النادى.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدوري 

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

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