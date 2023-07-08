الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، رسالة للجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "نفسي لما اتكلم في موضوع اعمل لايف او انزل بوست الاقي ناس بتتكلم في الموضوع و بتعرف ترد و تواجه بالعقل و المنطق و لكن عشان مافيش رد يبقي الشتيمة هي الحل للهروب من الرد".

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.