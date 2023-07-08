ربنا القوي الجبار | خالد الغندور يرد على منتقدي تصريحاته عن التحكيم

رد خالد الغندور على انتقادات الجمهور بعد حديثه عن التحكيم في الدوري المصري.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" الحمد لله طول ما انت بتقول الحق وربنا القوي القادر الجبار".

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.