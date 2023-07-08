خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

توقع خالد الغندور لاعب الزمالك السابق نتيجة مباراتي الأهلى والاتحاد السكندري والزمالك مع فيوتشر ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "احساسي النهاردة هتحصل مفاجأت في النتائج وفي التحكيم"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة فيوتشر ضد الزمالك، التي تنطلق اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة فيوتشر ضد الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.