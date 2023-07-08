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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

توقع خالد الغندور لاعب الزمالك السابق نتيجة مباراتي الأهلى والاتحاد السكندري والزمالك مع فيوتشر ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "احساسي النهاردة هتحصل مفاجأت في النتائج وفي التحكيم"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة فيوتشر ضد الزمالك، التي تنطلق اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة فيوتشر ضد الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد السكندري الأهلي والاتحاد السكندري التحكيم الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز

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خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

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