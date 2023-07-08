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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام دوري الساحات الشعبية في مدن وقرى سيناء

ختام دوري الساحات
ختام دوري الساحات الشعبية بمدن سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  دوري الأندية الصغيرة  "الساحات الشعبية"، بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة،  و ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه
وقد شهدت الفعاليات   بإدارة شباب رمانة ببئر العبد،  منافسات قوية من جةنب الفرق المتنافسة سعيًا لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية على مستوى محافظة  شمال سيناء. 

 تمكن من الفوز بالمجموعة الأولى في خماسي كرة القدم فريق مركز شباب الشهداء، والمجموعة الثانية فريق مركز شباب سالم الهرش بالمركز الثاني، وفريق مركز شباب نجلية بالمركز الثالث، وفريق أحمد منسي بالمركز الرابع. 

النسخة التاسعة


وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ،أن الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أطلقت النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية   في خماسي كرة القدم من مواليد 2006 إلى مواليد 2010. ،بهدف  توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.

وقد تمت التصفيات على مستوى كل محافظة على أن يعقبه لقاء نهائي مجمع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا.

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