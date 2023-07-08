أفراح النجوم تتوالى| زفاف ياسمينا العلواني الأحدث.. وأخت فتحي عبد الوهاب وشقيق أصالة نصري الأبرز

لم تكن المطربة ياسمينا العلواني، هي أول من تدخل القفص الذهبي في الفترة الأخيرة، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الزواج.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري ، في التقرير التالي أبرز حالات الزواج في الوسط الفني الأخيرة.

ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، مساء أمس الجمعة، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء.

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي يقام فيه حفل الزفاف.

ظهرت الفنانة ياسمينا العلواني، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو وهي تداعب عريسها خلال جلسة التصوير التي جمعتهما في الفندق، قبل حفل الزفاف.

شقيقة فتحي عبد الوهاب

وفي أول يوليو، نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته.

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

شقيق أصالة نصري

في أخر يونيو الماضي، احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.

وعبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا ايام جميله كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

نجل أحمد شيبة

في أول يونيو الماضي، احتفل الفنان أحمد شيبة بحفل زفاف ابنه محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى امينة وذلك باحدى القاعات الكبرى فى مدينة الإسكندرية.

حضر عدد من نجوم الفن فرح نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة ، وكان في مقدمة النجوم ملك الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمد عدوية وياسر رماح وحمادة مجدى ومنعم ومصطفى قمر وشاندو ومحمد عز وطاهر أبو ليلة ومحمد سليمان وعمرو الجزار وعصام شعبان عبد الرحيم.

ميرنا نور الدين

في أول يونيو الماضي، احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

رامز أمير

وفي أول يونيو الماضي أيضا، نشر الفنان رامز أمير أول صورة له من حفل زفافه عبر السوشيال ميديا .

وظهر رامز أمير في الصورة برفقة زوجته دون الكشف عن وجها ، ويمسك في يده الثانية صقر .

يوسف ماجد الكدواني

احتفل يوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه في إحدى الكنائس، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشر أحد أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، بحضور الأهل والأصدقاء.

واستكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس.

ابنة حميد الشاعري

احتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة ، وسط حضور من أهل الفن ، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا لتهنئة الفنان حميد الشاعري ، ومنهم يسرا وليلي علوي و جومانا مراد وإيناس الدغيدي ، بالإضافة الى أهل الطرب وجيل “ الشاعري ” من المطربين ، مثل النجم عمرو دياب ، والذى احيا الحفل ، وإيهاب توفيق ومحمد حماقي ومني الشاذلي .

وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري».

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة، ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية.

حسن شاكوش

وقبل خلافاته الأخيرة مع زوجته، احتفل المطرب حسن شاكوش بزفافه ليلة الجمعة 10 مارس، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة، على ريم طارق، من خارج الوسط الفني، والذي أحياه النجم تامر حسني، وشهد حضور عدد كبير من الوسط الفني.

وقال الفنان حسن شاكوش أن إحياء النجم تامر حسني لفرحه كان أحد أمنيات حياته لأنه يحبه من بدايته و يعتبره مثل أعلى لكل نجوم الجيل الحالي وان محبة تامر حسني في قلوب جميع أطياف الشعب المصري، و كان مطلب أساسي من والدته و اسرته واسرة العروسة و جميع الحاضرين ان الفنان تامر حسني يحيى الفرح.

حرص المطرب حسن شاكوش، على الغناء في حفل زفافه على ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، خلال حفل زفافه، وهو يغني وسط 10 راقصات، أغنية «حبيبتي افتحي شباكك» في ظل تفاعل الجمهور مع الأغنية والرقص معهم.

وظهرت ريم طارق - عروس المطرب حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق الذي يقام فيه إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع الماكياج.

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الإنتهاء من وضع الماكياج.

ووصلت تكلفة حفل زفاف حسن شاكوش 4 ملايين جنيه، قبل أقل من شهرين من وقوع الشجار والخلافات بينهما.

أحمد عصام

وفي شهر فبراير الماضي، احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وحرص «تامر» على الغناء للعروسين، وأشعل حماس الحضور في حفل الزفاف.

أقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إشهار عقد قران الفنان أحمد عصام، وشهد حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم الكينج محمد منير، والفنان تامر حسني.

المخرج المسرحي تامر كرم

احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد عقد قران تامر كرم، حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد فؤاد سليم، وآخرون.

حسين الجسمي

في 13 ديسمبر 2022، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بعقد قرانه وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة إنه لم يعلن عنها من قبل.

و قرر حسين الجسمي، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته فى الصور أو الفيديو الذى نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتي.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجًا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات وقد أعلن عن زواجهما في 2013.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفي شهر نوفمبر 2022، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عقد قرانها مجددا على حسام حبيب عقب خروجها من المستشفى، لتعود له بعد انفصالهما.

وأكدت شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب على حبها الشديد لحسام حبيب، لذلك قررت العودة له قائلا: كنا متفقين أنا وحسام نكتب كتابنا يوم السبت بس هو فاجئني أمس وقالى هنكتب كتابنا النهاردة وبالفعل كتبنا الكتاب.

سالي عبد السلام

في شهر أكتوبر 2022، احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بحفل زفافها وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم، ونرصد أبرز لقطات الحفل.

قام الشيخ خالد الجندي، بعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام في صورة مؤثرة برفقه والدها بعد عقد قرانها، وقامت باحتضان والدها الذي لم يتماسك نفسه وبكى فرحا بها.

وحرص الكينج محمد منير على التواجد والتف حوله عدد من محبيه الذين التقطوا معه الصور التذكارية فور وصوله.

جيلان علاء وعز شهوان

في منتصف شهر أكتوبر 2022، أحيا الفنان مصطفى قمر، حفل زفاف الفنانة جيلان علاء والموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في القاهرة الجديدة.

وقدم مصطفى قمر، عددا من أشهر أغانيه في حفل زفاف جيلان علاء وعز شهوان، ومن بين هذه الأغاني، أغنية الليلة دوب، وأغنية السود عيونه، التي تفاعل معها الحضور.

نشر الفنان الشاب عمرو وهبة، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها من حفل زفاف الفنانة الشابة جيلان علاء، على الموزع الموسيقي عز شهوان، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.

وعلق عمرو وهبة على صورة زفاف جيلان علاء وعز شهوان، قائلا: «چيچى اختى وصديقتى وعشره العمر بتتجوز عز حبيبى الله يكون فى عونه».

إلهام عبد البديع

احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع، بزفافها، مساء ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، على الملحن وليد سامي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ارتدت إلهام عبد البديع، فستان الزفاف الأبيض المطرز والذى خطف الأنظار إليها خاصة أنه مليء بالتفاصيل التى أظهرت جمالها.