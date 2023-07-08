لوبان وزمور.. تقرير يكشف المستفيد من أعمال الشغب في فرنسا

في أول خطاب لها في البرلمان مع انحسار أعمال الشغب في فرنسا الأسبوع الماضي، اتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الحكومة الفرنسية بتحويل البلاد إلى "جحيم" توقعته، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وسلطت فيه الضوء على المستفيد من الأحداث الأخيرة في فرنسا سياسيًا.

وقالت لوبان البالغة من العمر 54 عاما والتي تمثل 89 نائبا كأكبر حزب معارض في البرلمان الفرنسي منذ انتخابات العام الماضي "الحقيقة هي أنك لم ترغب في سماع أي من التحذيرات".

وكانت قد توقعت هي ووالدها جان ماري زوال فرنسا وحتى الحرب الأهلية منذ السبعينيات في خطابات مليئة بالموت ركزت على وجود الأجانب في فرنسا.

وتابعت لوبان: "قبل كل شيء وقبل أي شيء آخر، نحتاج إلى وقف الهجرة الفوضوية".

لا تزال التداعيات السياسية لأسوأ أعمال عنف حضرية في فرنسا منذ عام 2005 غير مؤكدة إلى حد كبير، مما أدى إلى تكهنات حول من سيستفيد من انهيار القانون والنظام الذي صدم ملايين الفرنسيين.

وسعت لوبان وكثيرون آخرون من اليمين المتطرف إلى إلقاء اللوم في عمليات النهب والاشتباكات الجماعية على المهاجرين.

على الرغم من أعمال الشغب التي اندلعت بسبب وحشية الشرطة والعنصرية بعد إطلاق النار على نائل - صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري في باريس- يشعر العديد من المحللين بوعد اليمين المتطرف بقمع جذري للجريمة والهجرة يمكن أن تجد محتجزي جدد.

حققت لوبان أعلى نتيجة لها على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية العام الماضي- 41.5 في المائة في الجولة الثانية- ثم احتفلت بنتائج الانتخابات البرلمانية القياسية بعد شهرين.

وقال جان إيف كامو، المتخصص في الشأن اليميني المتطرف في مؤسسة جان جوريس، أن لوبان والسياسي الأكثر راديكالية المناهض للإسلام إريك زمور يبدو أنهما الأكثر استفادة من أعمال الشغب.

وقال: "هناك خطر من أن يستفيد اريك زمور ومارين لوبان من هذا الوضع، لا سيما خلال الانتخابات الاوروبية التي ستجرى العام المقبل".

من جهتها، سعت الحكومة الفرنسية إلى مواجهة الرواية التي يدفعها اليمين المتطرف والحزب الجمهوري السائد بأن المهاجرين هم المسؤولون عن الاضطرابات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن 90 في المائة من حوالي 3500 شخص تم القبض عليهم خلال ليالي الخمس من أعنف أعمال الشغب هم مواطنون فرنسيون.

وقال دارمانين وهو من أصول جزائرية، عن قوائم بأسماء المعتقلين الذين شاهدهم أثناء تجواله في مراكز الشرطة "نعم ، كان هناك من يمكن أن يكون من أصول مهاجرة".

واندلعت أعمال شغب بسبب وحشية الشرطة والعنصرية بعد إطلاق النار القاتل على صبي يبلغ من العمر 17 عامًا.

كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حادث إطلاق الشرطة "غير المبرر" الذي أشعل فتيل أعمال الشغب ووعد برد فعل لكن إصلاح الشرطة الرئيسي- الذي دعا إليه اليسار- لا يزال غير مطروح على الطاولة.