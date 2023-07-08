لقاء شبابي لجمعية حماية البيئة يوصى بالاستفادة من الثروات الطبيعية بشمال سيناء

عقدت جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، اليوم لقاءً حول الثروة البيئية بشمال سيناء بحضور عدد كبير من الشباب طلبة وخريجين يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدنى منها جمعية حماية البيئة والجمعية الخيرية ببئر العبد ومؤسسة مدينتى وجمعية حقوق المرأة السيناوية.
وتحدث فى اللقاء المهندس عبد الله الحجاوى رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة حول تمتع سيناء بثروات كبيرة تحتاج من يكتشفها، مشيرا إلى اقتران البيئة بالتنمية وأهمية التصنيع الزراعي من خلال تنظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي الذي تتميز به سيناء.
وشهد اللقاء تدشين فرقة الشباب العربى لحماية البيئة التابعة للشبكة العربية للبيئة و التى ستمارس عملها واول مشروعاتها يوم الخميس القبل بالمشاركة فى اليوم المحلى للبيئة بشمال سيناء.
وحضر اللقاء اليوم الدكتور موسى عميرة رئيس الجمعية الخيرية ببئر العبد ، والمهندس سامى شاهين بجهاز تنمية وتعمير سيناء سابقا والدكتور عبد الحكيم السترى داعية وخبير تنمية بشرية.
وكانت من أهم الإستفسارات فى اللقاء، حول ماهى أسباب عدم الاستفادة من النباتات الطبية فى سيناء حتى الآن؟، ولماذا لا يستغل رأس المال البشرى وخاصة الشباب فى المشروعات التنموية؟، وما هى المشروعات البيئية المطروحه الآن للاستثمار ؟.
وأوصى الحضور بضرورة الاستفادة من طاقات الشباب فى مشروعات تخدم المجتمع، وضرورة الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بمحافظة شمال سيناء، والمشاركة فى حملة لا للبلاستيك للحد من استخدام البلاستيك والوقاية من أضراره.