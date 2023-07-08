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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المنتج الأمريكي بيل إمرمان عن عمر 85 عاما

بيل إمرمان
بيل إمرمان

كشفت تقارير إخبارية عالمية،عن وفاة المنتج الكبير بيل إمرمان، المدير التنفيذي، في شركات الأفلام 20th Century Fox  و AIP، بعد سلسلة من الأعمال التي قدمها. 

وأفادت التقارير، أن المنتج الكبير بيل إمرمان، توفي في لوس أنجلوس، عن عمر الـ 85 عامًا.

 بيل إمرمان

يذكر أن بيل إمرمان، ولد في 29 ديسمبر عام 1937 في نيويورك الأمركية، وتخرج في جامعة ويسكونسن وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ستانفورد. 

بدأ بيل إمرمان، حياته المهنية كنائب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، ثم اتجه إلى عالم الفن بالانضمام إلى أمريكان إنترناشونال بيكتشرز كمستشار مشارك، وذلك عام 1965. 

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