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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. ديفيد دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا

أعلن الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم السبت، رحيله بشكل رسمي عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر دي خيا بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه:"أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف:"أود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب من السنوات الـ 12 الماضية. لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي".

وزاد:"كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص ، لقيادة الفريق ، لتمثيل هذه المؤسسة ، كان أكبر ناد في العالم شرفًا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين".

وأوضح:"لقد كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا. لم أفكر عند مغادرة مدريد عندما كنت صبيا سنحقق ما فعلناه معا".

واستطرد:"الآن ، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد ، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائمًا في قلبي ، لقد شكلني مانشستر ولن يتركني أبدًا.. لقد رأينا جميعًا كل شيء".

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد عام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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