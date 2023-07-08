حتة بخمسة.. محمد محمود عبد العزيز يتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

خضع النجم محمد محمود عبد العزيز، علي جلسة تصويرية جديدة وقام بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق علي الصور قائلا: "حتة بخمسة من اللوك الجديد ولسة في أكتر" وتألق بتصميم أسامة الديب ومصمم الملابس زيد فاروقي وقام بتصويره المصور مصطفي سينجر.

وتلقي الفنان محمد محمود عبد العزيز، ردود أفعال واسعة وإشادات بدوره وخاصة بعد دور الشيخ حافظ والذي تميز بتجسيده في موسم رمضان الماضي.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج فنون مصر.

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