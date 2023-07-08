استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة من كوبري سندوب وجمصة

انطلقت أعمال حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة وذلك بمشاركة 11وحدة محلية بنطاق المحافظة.



وقال الدكتور " أيمن مختار" أنه تم رفع 540 طن من القمامة و280 طن أتربة و200طن من المخلفات الصلبة ونواتج تقليم الأشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه .



واوضح " المحافظ"أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصوره والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .



وقال "مختار": اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من اجا وبلقاس وشربين ودكرنس ومنيه النصر وميت غمر والمنصوره وحي شرق وحي غرب وبني عبيد ونبروه وعلي الطرق السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه استمرت اعمال النظافة ورفع الاتربة والقمامة والمخلفات بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنصوره وطلخا وبلقاس وجمصه و منيه النصر و شربين ونبروه و اجا ميث استمرت الاعمال علي هذه الطرق باشراف ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها هذه الطرق حيث ان الحملة شملت الاعمال (تشغيل المكنسيات على الطرق السريعة بدايه من كوبري سندوب حتي جمصه،وبالمنطقة المركزية فقد تم رفع الاتربه والمخلفات الصلبة بشارع الجيش وغسيل الأرصفة والجزر الوسطي وتم تركيب غطاء صاج والقيام بأعمال المحاره اللازمه لغرفه تفتيش صرف صحي لمشروع ٣٠٦ بشارع الجيش وتم استكمال أعمال تقليم الأشجار بشارع المشايه السفليه و استمرار أعمال النظافة بحديقة شجره الدر و كافة الحدائق المفتوحة بشارع الجيش بدايه من كوبري سندوب حتي ديوان عام المحافظه وري تلك الحدائق وتنظيفها من القمامه وكذا رفع مخلفات صلبة من شارع الجيش...



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