عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة من كوبري سندوب وجمصة

رصف الشوارع
رصف الشوارع

 انطلقت أعمال حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة وذلك بمشاركة 11وحدة محلية بنطاق المحافظة.


وقال الدكتور  " أيمن مختار" أنه تم رفع 540 طن من القمامة و280 طن أتربة و200طن من المخلفات الصلبة ونواتج تقليم الأشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه .


واوضح " المحافظ"أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصوره والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .


وقال "مختار": اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.


وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من اجا وبلقاس وشربين ودكرنس ومنيه النصر وميت غمر والمنصوره وحي شرق وحي غرب وبني عبيد ونبروه وعلي الطرق السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه استمرت اعمال النظافة ورفع الاتربة والقمامة والمخلفات بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنصوره وطلخا وبلقاس  وجمصه و منيه النصر و شربين ونبروه و اجا ميث استمرت الاعمال علي هذه الطرق باشراف ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها هذه الطرق حيث ان الحملة شملت الاعمال (تشغيل المكنسيات على الطرق السريعة بدايه من كوبري سندوب حتي جمصه،وبالمنطقة المركزية فقد تم رفع الاتربه والمخلفات الصلبة بشارع الجيش وغسيل الأرصفة والجزر الوسطي وتم تركيب غطاء صاج والقيام بأعمال المحاره اللازمه لغرفه تفتيش صرف صحي لمشروع ٣٠٦ بشارع الجيش وتم استكمال أعمال تقليم الأشجار بشارع المشايه السفليه و استمرار أعمال النظافة بحديقة شجره الدر و كافة الحدائق المفتوحة بشارع الجيش بدايه من كوبري سندوب حتي ديوان عام المحافظه وري تلك الحدائق وتنظيفها من القمامه وكذا رفع مخلفات صلبة من شارع الجيش... 
 

FB_IMG_1688829370874
FB_IMG_1688829370874
FB_IMG_1688829368672
FB_IMG_1688829368672
FB_IMG_1688829372891
FB_IMG_1688829372891
الدكتور أيمن مختار المنطقة الصناعية ب رفع التراكمات والمخلفات معدات وعمال مدينة المنصورة صرف صحي رفع التراكمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

افتتاح الملتقى الأول للموارد البشرية بـ شباب ورياضة الدقهلية ..صور

ترشيحاتنا

تحذير عاجل | الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة الشواطئ

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ