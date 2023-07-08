عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

مفاجأة غير سارة عن
مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

يبدو أن اقتناء هاتف آيفون القادم  iPhone 15 Pro Max سيكون حلما صعب المنال بالنسبة للكثيرين، فبعد الصدمة التي خلفها سعر هاتف iPhone 14 Pro Max والتي تخطى سعره 52 ألف جنيه للنسخة الأساسية في بعض المتاجر، كشفت تقارير أن سعر iPhone 15 Pro Max ربما سيحتاج لقرض أو سيمثل ثمنه ربما ثروة كبيرة لراغبي الشراء في بعض الأسواق العالمية. 

 

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max المرتقب من شركة آبل سيصدر بسعر أعلى مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max، حيث يقول المحلل التكنولوجي جيف بو، إنه من المرجح أن تشهد طرز Pro بشكل عام زيادة في الأسعار تتجاوز سعر الحالي والذي يبدأ من 1099 دولارًا لهاتف iPhone 14 Pro Max.   

 

ويتوقع المطلعون على الصناعة أن الميزات المحسّنة لهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max قد تكون عوامل مساهمة، والجدير بالذكر أن الهاتف قد يحتوي على عدسة بيريسكوب للكاميرا ، وهو تحسن كبير مقارنة بقدرة التكبير 3x الموجودة في سابقه iPhone 14 Pro Max. 

 

وستمكّن عدسة التقريب المستخدمين من الاستمتاع بتقريب بصري 5x إلى 6x ، مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا وعالي الجودة، هذا بالإضافة إلى حصول الهاتف على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ سيجعل هاتف iPhone 15 Pro Max أخف وزنا بنسبة 40 % . 

 

كما سيشهد هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max أكبر تغيير له منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

 

وتشير تسريبات من مجلة Barron’s إلى أن هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max سيرتفع سعره بحوالي 200 دولار  أو أكثر عن النسخة الأساسية من iPhone 15 ، مما سيشكل صدمة أكبر للعملاء الدوليين الذين قد يواجهون ثاني زيادة كبيرة متتالية في الأسعار. 

iPhone 15 Pro Max هاتف iPhone 14 Pro Max سعر هاتف iPhone 14 Pro Max آيفون iPhone 15 Pro Max iphone 15 هاتف آيفون القادم سعر هاتف آيفون القادم شركة ابل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

غلق فيلا في جاردن سيتي لهذا السبب

تاج الدين: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عالجت مليوني مواطن

فيوتشر يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك

عنده ماتش قمة | تعليق صادم من خالد الغندور على مباراة الأهلي والاتحاد

أحمد موسى: تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية «إجرام»

مسئول صيني يشيد بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.. ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للبلدين|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ