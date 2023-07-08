سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

يبدو أن اقتناء هاتف آيفون القادم iPhone 15 Pro Max سيكون حلما صعب المنال بالنسبة للكثيرين، فبعد الصدمة التي خلفها سعر هاتف iPhone 14 Pro Max والتي تخطى سعره 52 ألف جنيه للنسخة الأساسية في بعض المتاجر، كشفت تقارير أن سعر iPhone 15 Pro Max ربما سيحتاج لقرض أو سيمثل ثمنه ربما ثروة كبيرة لراغبي الشراء في بعض الأسواق العالمية.

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max المرتقب من شركة آبل سيصدر بسعر أعلى مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max، حيث يقول المحلل التكنولوجي جيف بو، إنه من المرجح أن تشهد طرز Pro بشكل عام زيادة في الأسعار تتجاوز سعر الحالي والذي يبدأ من 1099 دولارًا لهاتف iPhone 14 Pro Max.

ويتوقع المطلعون على الصناعة أن الميزات المحسّنة لهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max قد تكون عوامل مساهمة، والجدير بالذكر أن الهاتف قد يحتوي على عدسة بيريسكوب للكاميرا ، وهو تحسن كبير مقارنة بقدرة التكبير 3x الموجودة في سابقه iPhone 14 Pro Max.

وستمكّن عدسة التقريب المستخدمين من الاستمتاع بتقريب بصري 5x إلى 6x ، مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا وعالي الجودة، هذا بالإضافة إلى حصول الهاتف على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ سيجعل هاتف iPhone 15 Pro Max أخف وزنا بنسبة 40 % .

كما سيشهد هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max أكبر تغيير له منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

وتشير تسريبات من مجلة Barron’s إلى أن هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max سيرتفع سعره بحوالي 200 دولار أو أكثر عن النسخة الأساسية من iPhone 15 ، مما سيشكل صدمة أكبر للعملاء الدوليين الذين قد يواجهون ثاني زيادة كبيرة متتالية في الأسعار.