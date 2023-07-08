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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يوزع المثلجات على أنصاره في أيوا .. شاهد

ترامب
ترامب

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل أحد المطاعم في ولاية آيوا، حيث وزع المثلجات على مناصريه في ظل تواجد إعلامي ضخم.

جاء ذلك خلال تجمع سياسي لترامب، احتضنته ولاية أيوا الأمريكية، حيث استقطب هذا الحدث الأكبر في ولاية أيوا لترامب منذ ما يقرب من أربعة أشهر، جمهورًا يزيد عن 1000 شخص في ساحة كاونسيل بلافز يوم الجمعة.

وفي وقت لاحق من اليوم، ظهر ترامب علنًا، وأعرب عن فضوله بشأن حلوى الآيس كريم الشهيرة "بليزارد"، قبل تقديمها للجمهور المبتهج.

وقال ترامب "أي شخص يريد واحد فهناك؟"، حيث قادهم بهتافات “أمريكا، أمريكا، أمريكا”، ليرد الحشد عليه بقوة وبروح عالية خلال فعالية الحملة.

ترامب ولاية آيوا أمريكا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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