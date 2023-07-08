رغم تقارير هروبهم |مرتزقة الحرب المتمردون لا يزالون على أعتاب بوتين

رصد رئيس فاجنر وزعيم التمرد ضد روسيا يفغيني بريغوزين وهو يدخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في مسقط رأسه في سان بطرسبرج ، حسبما أكد مصدر روسي لـ فوكس نيوز، الأسبوع الجاري.

جاء التأكيد قبل إعلان الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يوم الخميس ، الذي يُزعم أنه توصل إلى اتفاق سلام بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الشهر الماضي.

ومن المفترض أن تكون الصفقة التي تم التوصل إليها ، والتي ظلت غامضة للغاية ، قد أنهت 'مسيرة بريغوزين من أجل العدالة' إلى موسكو من خلال ضمان ملاذ آمن له ولقواته في بيلاروسيا بالتنسيق مع نفيه المزعوم من روسيا.

قال ميخائيل زيغار ، الصحفي الروسي الذي أجبر على الفرار من روسيا بسبب معارضته للحرب في أوكرانيا ، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: 'لا يزال لدينا الكثير من الألغاز هنا. لا يزال يتعين علينا التخمين'. 'ما هي النتيجة الحقيقية للمفاوضات بين رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو ويفغيني بريغوزين؟

وأضاف 'وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الآن ... السيد بريغوزين ليس في بيلاروسيا. إنه في مسقط رأسه في سانت بطرسبرغ'.

وأخبرت مصادر على الأرض زيغار أنه 'قبل يومين فقط' شوهد بريغوجين وهو يزور مكتب FSB المحلي ، حيث جمع الأسلحة و 'الأصول' الشخصية التي تمت مصادرتها في أعقاب حصار روستوف أون دون والمسيرة اللاحقة شمالًا في موسكو. .

واضافت 'بعد أن علمت أن بريغوزين ليس في بيلاروسيا ، كما اعتقد الجميع ، استمعت إلى البيان الرسمي للوكاشينكو مرة أخرى.

واستمعت إلى البيان الرسمي للسكرتير الصحفي لبوتين ، دميتري بيسكوف ، ولاحظت أنهم لم يقل ابدا ان بريغوزين سينتقل الى بيلاروسيا على الفور '.

زيغار هو مؤلف كتاب 'الحرب والعقاب: بوتين وزيلينسكي والطريق إلى غزو روسيا لأوكرانيا' ، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكسر بريغوزين صمته الذي دام أسبوعًا في رسالة صوتية نُشرت على صفحة مؤيدة لفاغنر برقية في نداء واضح للدعم العام وأكد أن التمرد كان 'يهدف إلى محاربة الخونة'.

نشر بريغوزين بشكل روتيني رسائل صوتية إلى تيليجرام للتنفيس عن إحباطه فيما يتعلق بالجهود الحربية في أوكرانيا ، والتي تهدف إلى حد كبير إلى مهاجمة وزارة الدفاع الروسية ، على الرغم من أن الرسالة يوم الاثنين لم يتم نشرها عبر قنواته المعتادة.

لم تتمكن فوكس نيوز ديجيتال من التحقق بشكل مستقل من أنه صوت بريجوزين في التسجيل ، على الرغم من أن طريقة الاتصال هذه ، وفقًا لزيغار ، لم تكن اختيارًا غير عادي لقائد المرتزقة.

وأوضح الصحفي الروسي أن 'الرسائل الصوتية كانت دائمًا وسيلة الاتصال المفضلة لديه. وكانت رسائل الفيديو نادرة جدًا'.

وتابع زيغار 'الأمر المختلف هو أنه كان دائمًا يتمتع بشخصية جذابة للغاية. وكان دائمًا عاطفيًا للغاية'. لاحظ هذه المرة أنه بدا كما لو أن بريجوزين كان يقرأ رسالته 'ولا يصرخ بشيء جاء [من] قلبه'.

جاءت تعليقات بريغوزين بعد أن أمضى بوتين أسبوعًا في الادعاء بأن بريغوزين وقواته فاجنر لم يحظوا بدعم عام لمحاولتهم التمرد ، على الرغم من استيلائه السريع وغير الدموي على روستوف أون دون والصور التي ظهرت بعد أن اقترحت رواية مختلفة.

ولا يزال من غير الواضح سبب السماح لبريغوزين بالبقاء في روسيا وكيف يخطط بوتين للتعامل مع الرجل الذي شكل أكبر تهديد لرئاسته في العشرين عامًا الماضية.

زعم بريغوزين أن مسيرته إلى موسكو لم تكن تهديدًا لبوتين ، لكنها عرض للمعارضة ضد القادة العسكريين في وزارة الدفاع ، الذين يزعم أنهم أساءوا معاملة جنوده المتعاقدون.

لكن زيغار ، إلى جانب محللين دفاعيين آخرين ، أشاروا إلى أن إزالة بريغوزين والآلاف من قوات فاجنر الموالية له ليس خيارًا قابلاً للتطبيق.

لطالما اعتمد بوتين على قوة المرتزقة لتنفيذ مهام في الخارج في أماكن مثل الشرق الأوسط وأفريقيا لا يريد الكرملين ارتباطًا مباشرًا بها.

وقال زيغار 'لقد كان دمية خاصة لفلاديمير بوتين مسؤول عن قضايا حساسة للغاية'. 'لقد كان جزءًا لا يتجزأ من جهاز [الأمن] الروسي.

'ليس من السهل التخلص منه'.

وقال الخبير الروسي إن بوتين سيواجه ضغوطا في الأشهر المقبلة لقمع محاولة التمرد 'بشكل رمزي على الأقل' ومحاسبة شخص ما ، حتى لو لم يكن هذا الشخص بريغوزين ، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا.