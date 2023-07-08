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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إنجلترا بطلاً لأمم أوروبا تحت 21 سنة للمرة الثالثة في تاريخه

منتخب إنجلترا تحت
منتخب إنجلترا تحت 21 سنة

توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 سنة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره إسبانيا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دور النهائي.

وجاء هدف منتخب إنجلترا عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة 45+4.

وكاد منتخب إسبانيا أن يتعادل ويحول المباراة إلى الأشواط الإضافية من خلال ركلة جزاء احتسبت له في الدقيقة 90+8، ولكن اللاعب أبيل رويز أضاعها.

وشهدت المباراة حصول مورجان جيس وايت لاعب منتخب إنجلترا وأنطونيو بلانكو لاعب منتخب إسبانيا على بطاقة حمراء لكلا منهما في الدقيقة 90+10.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب إنجلترا رصيده إلى اللقب رقم 3 في تاريخه والغائب عنه منذ عام 1984.

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