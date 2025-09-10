اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

في مشهد صادم داخل بيت من بيوت الله، وثقت كاميرات المراقبة لحظة قيام لص بسرقة حقيبة أحد المصلين أثناء أداء الصلاة داخل أحد المساجد بمدينة دمنهور، لثير الفيديو المتداول موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لم تمضي ساعات حتى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه، لتعيد الحق لصاحبه وتؤكد أن يد العدالة لا تغيب.

التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد تعود لأحد المصلين داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عامل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم.

وبعد ضبطه، وبمواجهته بما ظهر في مقطع الفيديو، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الحقيبة المستولى عليها، والتي كانت تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية تعود للمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.