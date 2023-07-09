الفيس فضحه.. حبس سائق متهم بطمس أرقام لوحات سيارته بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سائق سيارة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطمس لوحات سيارته المعدنية بعد رصد منشور له عبر موقع "فيسبوك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن قائد سيارة لاتهامه بطمس لوحات سيارته المعدنية بعد رصد منشور له عبر موقع "فيسبوك" وتولت النيابة التحقيق .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها المعدنية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.