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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فكرة ممتازة .. بولتون يرحب بإرسال الذخائر العنقودية لأأوكرانيا لهذا السبب

جون بولتون
جون بولتون

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، بقرار إدارة الرئيس جو بايدن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حيث وصفه بـ"الفكرة الممتازة".

وحب صحيفة "هيل" الأمريكية، قال بولتون في مقابلة إذاعية أمس الجمعة "أعتقد أنها فكرة ممتازة.. فهذا كان يفترض أن يتم قبل أن يطلبه الأوكرانيون".

وأضاف أن هذا القرار هو الصحيح، مؤكدًا أن "الأوكرانيين يعرفون ذلك.. وهذا هو سبب طلبهم لها".

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي استخدم الذخائر العنقودية بشكل كبير في حماية قوات البلاد وإعاقة العدو، مضيفًا "في الوقت الحالي، السؤال ليس ماذا سيحدث بعد الحرب، السؤال هو من الذي يربح الحرب؟ الذخائر العنقودية ستساعد الأوكرانيين".

ومن المعروف أن استخدام الذخائر العنقودية محظور من قبل أكثر من 120 دولة بموجب معاهدة دولية، لأن القنابل الصغيرة الحجم التي لا تنفجر في البداية، يمكن أن تسبب خسائر في صفوف المدنيين فيما بعد.

أوكرانيا جو بايدن بولتون الامن القومي الامريكي الذخائر العنقودية

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