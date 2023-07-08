نشأت الديهي عن قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية : مصيبة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي جون بادين قرر تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الامر بمثابة مصيبة، لأنها قنابل عشوائية، وتصيب المدنيين أكثر من العسكريين.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،أن الحزب الديمقراطي وصف قرار الرئيس الأمريكي جون بايدن بالخطأ الرهيب، لأن هذا السلاح محظور دوليًا من قبل 120 دولة، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي ووصف هذا القرار بمثابة التخلي عن العتبة الاخلاقية للولايات المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من الدمار والحروب.

الحرب الأوكرانية



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث بأن الحرب الاوكرانية أدت لمشكلة ذخائر في الولايات المتحدة، معتقدًا بأن الذخائر العنقودية ستغير موازين الحرب الروسية الاوكرانية.

وفي سياق منفصل، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فرنسا اتخذت إجراءات حاسمة ضد المظاهرات، ورفضت تقارير الأمم المتحدة التي انتقدت عنف الشرطة تجاه المتظاهرين.



وأضاف أنه لا يوجد عاقل ضد حرية الرأي، ولكن عندما يتحول الرأي لأداة لتفكيك الدولة، فيجب مواجهة ذلك بكل حسم، وهذا ما فعلته فرنسا مؤخرًا، متسائلاً: "هل سمعنا صوتًا معارضا في فرنسا ضد الإجراءات الفرنسية المتخذة ضد المتظاهرين؟".