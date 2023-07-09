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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مؤسس تويتر يستعد للقضاء على الموقع و Threads بمنصة Bluesky اللامركزية

المؤسس المشارك لـ
المؤسس المشارك لـ تويتر، جاك دورسي،، TheNewsCrypto

في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المشاركين والمستخدمون لتطبيق Threads الجديد من شركة ميتا، يحقق بديل آخر لـ تويتر Twitter، إنجازًا خاصًا به، حيث أنه وفقا لتحليل جديد من Data.ai فإن منصة Bluesky المملوكة للمؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، جاك دورسي، شهدت عمليات تحميل واسعة. 

واستطاعت منصة Bluesky اللامركزية أن تتصدر مليون عملية تحميل عبر نظام iOS لهواتف آيفون، وكذلك هواتف أندرويد ، على الرغم من أن المنصة تعتمد على نظام الدعوات، وليست منصة مفتوحة للجميع.      

  

وتمثل الولايات المتحدة أكبر عدد من عمليات تثبيت Bluesky بنسبة 40٪، وتليها البرازيل 9.5٪، واليابان 8.5٪ وتايلاند 7.5٪ والمملكة المتحدة 4.6٪، حيث استغرقت Bluesky أربعة أشهر فقط للوصول إلى أكثر من مليون تحميل. 

وكانت أعلنت Bluesky هذا الأسبوع عن تمويل أولي بقيمة 8 ملايين دولار وأول خدمتها المدفوعة ، المجالات المخصصة ، حيث تتطلع إلى خارج السوق التقليدية المدعومة بالإعلانات لإيجاد وسيلة لتحقيق الدخل.

وتعد منصة Bluesky عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعييتنافس مع تويتر و Threads، وفي الوقت الذي تواجه فيه منصة تويتر صعوباتها الخاصة تحت ملكية إيلون ماسك، كما أنها تتنافس مع تطبيق Threads كونها تتبع نظامًا لامركزيًا.    

وتضع منصة Bluesky نفسها كمنافس شرس يستخدم نظامًا لامركزيًا يعمل على عدة خوادم أصغر مرتبطة ببروتوكول AT، حيث يعد بروتوكول AT هو معيار مفتوح ولامركزي من قبل Bluesky، وإنه مصمم لمساعدة منشئي التطبيقات على ابتكار تطبيقات اجتماعية تحمي خصوصية المستخدمين وبياناتهم ، مع القدرة على نقل الحسابات بين الخوادم.

ويتيح النظام اللامركزي للمستخدمين في منصة Bluesky إنشاء تطبيقاتهم الخاصة على البروتوكول بقواعد مصممة خصيصًا تناسب احتياجاتهم. 

تويتر مؤسس تويتر تطبيق Threads شركة ميتا Twitter Bluesky منصة Bluesky جاك دورسي

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