أوسوريو بيحلم .. ميدو : كولر مدرب واقعي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، مدرب واقعي، وشخصيته تنعكس على لاعبي الأهلي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر مدرب واقعي وشخصيته تنعكس على لاعبي الأهلي".



أضاف: "كولر مدرب نموذجي للفرق الكبيرة بسبب خبراته، ومدرسة كولر مختلفة عن أوسوريو، فأوسوريو دائما يحلم ويبدع ويريد تطبيق أفكار جديدة".



واختتم: "مدرسة كولر، سهلة بالنسبة للاعبي الأهلي وسريعا ما يتم تطبيقها، إنما أوسوريو مدرب طريقته تحتاج إلى وقت للتنفيذ فهي تعتمد على التمريرات القصيرة بين الخطوط".

