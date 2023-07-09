خبير تكنولوجي: إنفاق 500 مليار دولار سنويا على صناعة الرقائق الإلكترونية

قال محمد عزام عضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إنه يتم إنفاق حوالى 500 مليار دولار سنويا على صناعة الرقائق الإلكترونية.



وأضاف عزام خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن الـ500 مليار دولار حجم الإنفاق على صناعة الرقائق من الـ 100 تريليون دولار إجمالى الناتج العالى خلال العام.

صناعة الرقائق

وأكد عضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أنه لا يوجد قطاع صناعى فى العالم إلا وصناعة الرقائق جزءا رئيسيا منه.

وأوضح عضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن أى أزمة فى صناعة الرقائق الإلكترونية، تسبب أزمة فى الصناعات الأخرى.