عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان مكشوف باللون البني، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها، وذلك أثناء تناول الطعام.

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقاتتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري. 

إطلالات كارولين عزمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

ترشيحاتنا

كواليس مثيرة لفوز الزمالك على فيوتشر.. خناقة علي ماهر مع الحكم وإصابة زيزو وغضب شيكابالا

بيان عاجل من السعودية وفرنسا بشأن الطاقة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

حتحوت يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء القمة

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ