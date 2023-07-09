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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يفجر مفاجأة بشأن ضم إمام عاشور للأهلي.. شاهد

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن اقتراب إمام عاشور إلى الأهلي أكثر من أي وقت مضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت :"إمام عاشور أقرب إلى الأهلي أكثر من أي وقت مضى.. الكابتن محمود الخطيب منح الضوء الأخضر لاستمرار التفاوض وإتمام الصفقة".

وأكمل:"الأمور قريبة بين الأهلي وميتلاند، والأقرب هو انتقال إمام عاشور بشكل نهائي إلى القلعة الحمراء".

 

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لديه موافقة على ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى ميتلاند الدنماركي، وهو العرض الرسمي الوحيد أمام الفريق الدنماركي، واللاعب أبدى موافقته".

 

وأضاف أمير هشام: "عرض الأهلي وصل يوم الأربعاء الماضي، للتعاقد مع عاشور مقابل 500 ألف دولار لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء مقابل دفع مليون و 500 ألف دولار أخرى".

واختتم هشام: "الأهلي لا يزال ينتظر رد ميتلاند الدنماركي، والمفاوضات لا زالت تسير في الطريق الإيجابي، وهناك نية من ناديه للتخلي عن خدماته، وعاشور سوف يضغط لحسم الصفقة، وفرصة انضمامه 95% ونسبة فشلها 5%"

إمام عاشور الت

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