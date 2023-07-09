محمد حلمي: الزمالك بدأ لقاء فيوتشر بتشكيل خاطئ.. والفوارق الفردية ستحسم القمة

أشاد محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأبيض أمام فيوتشر بالمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بالدوري الممتاز.

وقال محمد حلمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك بدأ مباراة فيوتشر بشكل خاطئ بسبب التشكيل، ولكن الفريق تحسن بشكل ملحوظ بفعل التبديلات التي أجريت في الشوط الثاني.

وتابع محمد حلمي، أن الزمالك تسيد المباراة بداية من الشوط الثاني، بفضل الفروق الفردية للاعبي الزمالك، التي حققت الفارق أمام فيوتشر.

وأضاف محمد حلمي، أن فيوتشر تأثر بعد حالة الطرد، كما أن استسهال لاعبي فيوتشر للمباراة تسبب في عودة الزمالك في النتيجة.

وشدد :" مواجهات الأهلي والزمالك ليس لها مقاييس، والفوارق الفردية هي التي سوف تحسم مواجهة القمة المقبلة".