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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. تعرف على مهنة عبد المنعم مدبولي قبل النجومية

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي

تحل اليوم الأحد 9 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، الذى وُلد في 28 ديسمبر عام 1921، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 84 عامًا. 

استطاع عبد المنعم مدبولي، بموهبته المميزة والكبيرة أن يخلق مدرسة فى فن الكوميديا خاصة به، كما استطاع أن يجعل لفنه وكوميديته طابعا خاصا يعشقه الصغير قبل الكبير.

 

عبد المنعم مدبولي وحياته 

ولد عبد المنعم مدبولي، بحي باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921 يتيما فقيرا، حيث ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة، ومارس التمثيل لأكثر من 50 عامًا، حتى وفاته في يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.

 

عبد المنعم مدبولي ومهنته قبل النجومية

ما لا يعرفه الكثيرون عن عبد المنعم مدبولي أنه لم يكتف بالتخرج في كلية الفنون التطبيقية، بل عمل مدرسا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات، وذلك رغم كثرة ارتباطاته الفنية وشهرته الكبيرة. 
 

عبد المنعم مدبولي ومسيرته

والتحق عبد المنعم مدبولي بالمعهد العالي، لفن التمثيل العربي وتخرج عام 1949 في ثاني دفعات، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلمًا، 120 مسرحية، و30 مسلسلا.

عبد المنعم مدبولي عمل بالفن لأكثر من 50 عامًا وله مدرسة كوميدية خاصة به لم ولن تتكرر.

بدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك" وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق نجيب الريحاني وعلي الكسار.

شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحًا كبيرًا ومنها: "السكرتير الفني" بطولة كل من الفنان فؤاد المهندس وشويكار، و"المغناطيس"، "الناس اللي تحت"، "بين القصرين"، "زقاق المدق"، "ريا وسكينة".

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