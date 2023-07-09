كواليس مثيرة لفوز الزمالك على فيوتشر.. خناقة علي ماهر مع الحكم وإصابة زيزو وغضب شيكابالا

قلب نادي الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت مساء أمس على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة ، وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.



وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45 ، وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبهذه الفوز يقفز الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 59 نقطة ،ويتراجع فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

اشتباكات علي ماهر والحكم

شهدت مباراة الزمالك وفيوتشر مشادة قوية بين علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، ومحمد الصباحي حكم المباراة.

جاء ذلك بسبب توقف المباراة لسقوط مصطفي الزناري لاعب الزمالك وهو ما أغضب علي ماهر مدرب فيوتشر

وتدخل شيكابالا لتهدئة الأمور بين الحكم و مدرب فيوتشر

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

إصابة زيزو

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، حجم إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقفه من المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الجهاز الطبي بالزمالك قال لـ "الماتش" إن اصابة زيزو خفيفة، واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي.

وأضاف هاني حتحوت، إن الجهاز الفني رفض استكمال المباراة للاعب سيد زيزو، من أجل منحه الراحة وخشية تفاقم إصابته.