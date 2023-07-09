مستشار الاستثمار الدولي: قانون إلغاء الإعفاءات للشركات يوفر التنافسية الحيادية

‏قال الدكتور يسري الشرقاوي ‏مستشار الاستثمار الدولي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن ملف الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا للتحديات الاقتصادية الدولية والعالمية كان يواجه العديد من المشاكل وكان القطاع الخاص دائما يشكو من عدم وجود تنافسية عادلة في العمل مع القطاع الحكومي.



‏وتابع يسري الشرقاوي خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن مصر عندما خرجت من الأحداث السياسية في عام 2014 حدث بطء في نمو استثمارات القطاع الخاص لذلك اضطرت الحكومة أن تزيد من استثماراتها الحكومية، وذلك لسببين السبب الأول بناء بنية تحتيه للدولة لتجهيز الدولة للقطاع الخاص والسبب الثاني تشجيع القطاع الخاص للدخول في بعض المشروعات ما كان له أن يدخل فيها حتى لو كان معه رأس المال.

إلغاء الإعفاءات للشركات الحكومية



‏وأضاف أن ما يحدث حاليا من قانون إلغاء الإعفاءات للشركات الحكومية سوف يوفر جزء كبير جدا التنافسية الحيادية.