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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شخص محروقة أمام محطة سكك حديد المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص محروقة مجهولة الهوية ملقاة بجوار أحد محولات الكهرباء بنطاق دائرة قسم شرطة أول المحلة.

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغاً بالعثور علي جثة بجوار باب محول كهرباء بمنطقة مزلقان سكة حديد الغزل بالمحلة، ومجهولة الهوية وبها آثار حروق.

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كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض واقعة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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