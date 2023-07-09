إصابة شاب بطلق ناري في فرح بالشرقية

شهد مركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية حالة من الحزن الشديد بسبب إصابة شاب فى العقد الثالث من العمر أثناء تأدية واجب فى عرس أحد أصدقائه بطلق نارى بذات المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مستشفي الحسينية المركزى إخطارا يفيد وصول شاب فى العقد الثالث من العمر مصاب بطلق نارى خرطوش.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية الى محل الواقعة، لبيان سبب الإصابة وتحديد مرتكب الواقعة، وإجراء المعاينة الأولية .

وتبين أن أحد الأشخاص كان فى فرح أحد أصدقائه بقرية المسلمية التابعة لمركز صان الحجر، وأطلق أعيرة نارية مما تسبب فى إصابة م .ف. ال بإصابات بالغة وعلى اثر تلك الإصابات تم نقله إلى مستشفي الحسينية ومن ثم نقل الى مستشفي جامعة الزقازيق.

على الفور قامت قوة أمنية من مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية بإلقاء القبض على المتهم ، كما تولت النيابة العامة التحقيقات.



تم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.