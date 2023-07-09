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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة تجمعهما.. شيكابالا يحتفل مع زيزو بثلاثية الزمالك أمام فيوتشر

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

احتفل محمود شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، بفوز الفريق علي فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر شيكابالا صورة للاحتفال برفقه اللاعب أحمد سيد زيزو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق شيكابالا علي الصورة، عبر خاصية “الاستوري”، بأشكال النيران.

وحقق فريق الزمالك  فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها  يوم الخميس المقبل .

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