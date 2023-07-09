عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطير إلى أوروبا لحضور قمة الناتو ..هل تنضم أوكرانيا للحلف في خضم الحرب؟

بايدن
بايدن

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا اليوم الأحد ،في جولة سريعة تهيمن على أحداثها الحرب في أوكرانيا، حيث من المحتمل أن تكون عضوية تحالف الناتو العسكري الموسع وموافقة الولايات المتحدة على الذخائر العنقودية لأوكرانيا، نقاط النقاش الرئيسية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان : إن الجولة" ستظهر قيادة الرئيس على المسرح العالمي".

سيصل الرئيس الأمريكي ليلاً إلى لندن، قبل اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني ، ريشي سوناك ، والملك تشارلز ، ثم يتوجه إلى قمة الناتو الرئيسية في فيلنيوس ، ليتوانيا ، قبل السفر إلى هلسنكي للترحيب بأحدث عضو في الناتو ، فنلندا .

على الرغم من موقف سوناك السياسي المهتز على الجبهة الداخلية ، فقد أقام علاقات وثيقة مع بايدن وسيكون هذا هو الاجتماع السادس منذ تولى سوناك منصبه في أكتوبر من العام الماضي.

قال مكتب رئيس الوزراء في بيان يوم السبت إن المملكة المتحدة هي "الحليف الرئيسي لأوروبا في الناتو [و] الشريك التجاري والدفاعي والدبلوماسي الأهم للولايات المتحدة". وأضاف: "بينما نواجه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا  ولاقتصادنا، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

سيلتقي بايدن بالملك في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويج تشارلز ، حيث من المتوقع أن يناقشوا أزمة المناخ ، وهي قضية كانت محور تركيز كلا الزعيمين ، وكيفية تمويل المبادرات لمعالجة المشكلة.
وابتداء من الثلاثاء، سيقضي بايدن يومين في فيلنيوس ، عاصمة ليتوانيا ، التي تستضيف قمة الناتو السنوية. وسيشارك في اجتماعات مع القادة ويلقي كلمة من جامعة فيلنيوس.

من المحتمل أن يواجه الرئيس الأمريكي تساؤلات حول سبب موافقته على توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا ، وهو سلاح حظره أكثر من ثلثي أعضاء الناتو لأنه تسبب في إصابات عشوائية بين المدنيين وذخائر غير منفجرة. يحتمل أن يتسبب في وفيات بعد عقود.

بالنسبة للأمين العام للتحالف ، ينس ستولتنبرج ، فإن القمة "سترسل رسالة واضحة: الناتو يقف موحدًا والعدوان الروسي لن يؤتي ثماره". لكن الناتو كافح أيضًا من أجل سد الانقسامات حول القضايا المهمة. تم الترحيب بفنلندا في التحالف هذا العام ، لكن عضوية السويد تم تعليقها من قبل تركيا والمجر.

هناك أيضًا خلافات حول مدى سرعة توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.

تريد الدول الواقعة على الطرف الشرقي للتحالف التحرك بسرعة ، معتبرة ذلك وسيلة لردع الروس.

تدعو الولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتباع نهج أكثر حذراً. وأشار بايدن نفسه في مقابلة مع شبكة سي إن إن بثت يوم الجمعة: "لا أعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى أسرة الناتو الآن ، في هذه اللحظة ، في خضم الحرب ".

الجبهة الداخلية الأمريكي جو بايدن الاجتماع السادس الحرب في اوكرانيا الذخائر العنقودية الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

ماسك السبب الأول.. هجوم على مالك تويتر بعد ظهور ثريدز

الأمم المتحدة تدين فرنسا بعد مقتل نائل .. وباريس ترد

روسيا تحذر من محاولة أوكرانيا جر الناتو إلى حرب عالمية ثالثة

العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تسير في اتجاه خطير .. لهذا السبب

زيادة كبيرة في عدد السياح الأتراك بمدينة شرم الشيخ

استعداد للحرب.. الصين ترسل مقاتلات بالقرب من تايوان خلال زيارة أمريكية مهمة

سبب واحد لتراجع الدولار الأمريكي

صحف السعودية: المملكة تقود مفاوضات خليجية - بريطانية للتجارة الحرة.. وبوتين يزور تركيا الشهر المقبل... وإردوغان يأمل بتمديد اتفاق الحبوب.. والأمم المتحدة ترفض التراجع عن إدانتها لإسرائيل

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ