الضرائب: لم نعتمد برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة إلا من خلال «إيتاكس»

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337) لسنة 2022.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware والـ ERP system، حيث إن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة " middle ware " هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية ، أما الـ ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول، ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو إجراء مصرح به، وهو إحدى وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصريةإن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث إن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة التي يمكن التدخل في بياناتها يدويا يُعد مخالفة للقانون.

وأضاف أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة، لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد.



