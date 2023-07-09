اليمن ينجح في تفريغ ناقلة نفطية جانحة بمحافظة المهرة

تمكنت الطواقم المتخصصة في اليمن من تفريغ ناقلة نفطية، ظلت جانحة في ميناء نشطون في محافظة المهرة، منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

ويرجع هذا الجنوح نتيجة شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.



وقال مدير عام فرع شركة النفط في المحافظة، المهندس محسن بلحاف، أمس السبت، إن فريقا متخصصا من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط كاملا من الناقلة "مليحة"، عبر مضخات الباخرة.

وبذلك تم تموين محطات المحافظة بمادة البترول، والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها محافظة المهرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يشار إلى أن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، مازالت راسية في شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، والتي تتخذ خزانا عائما لنحو مليون برميل من الخام.