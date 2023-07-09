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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

صدى البلد

مع حلول فصل الصيف، تبدأ الكثير من الفتيات في تطبيق الصن بلوك والمعروف بالواقي من الشمس، وهو جزء جوهري من التجربة الصيفية لحماية البشرة وتخفيف آلام الشمس المحرقة.

ولكن أظهرت الأبحاث أن العديد من المكونات النشطة الشائعة في واقيات الشمس الكيميائية - أفوبنزون ​​، إسكامسول ، أوكتوكريلين ، وأوكسي بنزون ​​- يمكن امتصاصها عبر الجلد وتدخل إلى مجرى الدم ، بشكل مثير للقلق عند مستويات تتجاوز بكثير الحد الأقصى الموصى به من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

بينما توصي الدراسة بشدة بإجراء مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان أي من هذه المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها آثار ضارة طويلة المدى في مثل هذه الجرعات ، فقد تم إرسال المستهلكين في حالة من الذعر للعثور على بدائل مقبولة لواقيات الشمس الخاصة بهم وفقا لwestchester.

ويمكن أن تحتوي علي مواد كيمائية ضارة  الانواع يمكن أن تشعر واقيات الشمس الكيميائية بأنها أخف وزنا وتأتي في شكل كريمات وبخاخات. يستخدمون العديد من المركبات الكيميائية ، لحجب جزء من أشعة UVA و / أو UVB. يمكن أن يكون هذا مفضلًا للنشاط الثقيل ، ولكن يجب تطبيقه قبل 30 دقيقة على الأقل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الأهم من ذلك ، لا يوجد أي منها فعال في منع كل من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب) مثل أكسيد الزنك. لا تزال واقيات الشمس الكيميائية هي السائدة في السوق لراحتهم وعدم ظهورهم. 

ويحتوي الصن بلوك الضار علي  المواد الكيميائية الأربعة ، أفوبينزون ، إيسكامسول ، أوكتوكريلين ، وأوكسي بنزون ​​في كل واقي شمسي. 

 وقد تحتوي  بعض العلامات التجارية الشائعة على أحد هذه المكونات المشكوك فيها كعنصر نشط أساسي للاصابة بسرطان الجلد.

الصن بلوك المركبات الكيميائية واقي من الشمس واقيات الشمس الكيميائية واقيات الشمس سرطان الجلد

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