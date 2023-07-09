ضرر ممنهج لزابوريجيا.. روسيا ترد على اعتراف أوكرانيا بضرب جسر القرم

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بشأن تورط كييف بضرب جسر القرم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت زاخاروفا، ردًا على تصريحات ماليار، إن "نظام كييف إرهابي"، مضيفة: "لقد شرعوا الآن في خطة لإنقاذ نفسهم من خلال إلحاق ضرر ممنهج بمحطة الطاقة النووية في زابورويجيا".

وأضافت زاخاروفا أن "قمة الناتو يجب أن تولي الاهتمام الرئيسي لهذا الموضوع بالذات لأن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون في منطقة التدمير المباشر".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اعترفت في وقت سابق بأن نظام كييف هو المسؤول المباشر عن ضرب جسر القرم في خريف عام 2022.

وقالت ماليار على قناتها الخاصة في "تليجرام" "منذ 273 يوما، تم توجيه ضربة أولى لجسر القرم من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية للروس".

وفي نهاية شهر مايو الماضي، أعلن رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، أن كييف تريد "قطع الطريق اللوجستي" إلى شبه جزيرة القرم واتخذت الإجراءات المناسبة، لكنه لم يحدد أيّا منها.