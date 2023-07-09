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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة رفع الأثقال تغادر القاهرة للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

رفع الأثقال
رفع الأثقال

غادرت القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليا.

تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد  في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.
وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.
وكانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.
يرأس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.
ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع الأستاذ محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.
وتواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم في اللجنة الأولمبية المصرية من أجل انهاء كافة إجراءات بعثة رفع الأثقال وتسهيل إجراءات السفر من مطار القاهرة للجزائر.

 

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