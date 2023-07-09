إشراف دولي وبتكلفة مليار جنيه| القصة الكاملة لتطوير حديقة الحيوان.. وهكذا سيكون سعر التذكرة

مستشار وزير الزراعة: خطة تطوير حديقة الحيوان تستهدف رفع كفاءة جميع خدماته

الخدمات البيطرية: لن يتم المساس بالأشجار النادرة والحيوانات خلال تطوير حديقة الحيوان

مدير حدائق الحيوان: سعر التذكرة بعد التطوير ستتراوح بين 25 و30 جنيها



خطة متكاملة تبدأ اليوم، الأحد، تنفذها عدة جهات من أجل تطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

وصرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه اعتبارا من اليوم، الأحد 9 يوليو، سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان.

وأضاف أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

يأتي ذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

ويستلم التحالف المكون من “الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي” حديقة الحيوان لبدء أعمال التطوير التي سوف تستمر لمدة عام تقريبا.

وبدأت عملية إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة ووضع لافتة مكتوب عليها "حديقة الحيوان مغلقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير".

وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه اعتبارا من اليوم، الأحد 9 يوليو، سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان، التي تهدف إلى رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية، أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بالاستعانة بخبراء عالميين ستكون القائم على عملية تطوير حديقة حيوان الجيزة، لإعادة الحديقة للتخطيط العالمي مع استمرار ولاية الحديقة كاملة للدولة.

وكشف الدكتور إيهاب صابر عن كيفية تمويل الحكومة تطوير حديقة الحيوان بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، موضحًا أن مبلغ التمويل سيتكفل به عدة جهات ويتم سدادها عن طريق تخصيص حق انتفاع بالإدارة لمدة 25 سنة.

وأكد أنه "لن يتم المساس بالأشجار الجميلة المعمرة في حديقة حيوان الجيزة، كما سيتم زيادة جمال المساحات الخضراء، واقتناء أنواع الحيوانات وطريقة عرضها وارتفاع معايير الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان".

وقال إن مشروع تطوير حديقة الحيوان سيتم بخبرات دولية، موضحا أن مبلغ التمويل ستتكفل به عدة جهات، ويتم سداده عن طريق تخصيص حق انتفاع بالإدارة لمدة 25 سنة، مؤكدًا أن الملكية ستظل لوزارة الزراعة.

كما كشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه تم اللجوء إلى غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف العام لبدء عملية التطوير الشاملة، وعبر لجنة جرى تشكيلها من خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب استشارية كبرى، تم حصر الحديقة قبل تسليمها للمطور سواء من المباني التراثية أو الأشجار المعمرة التي تدخل في إطار التراث وكذلك الحيوانات.

وعن مصير أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد التطوير والتي تبلغ الآن خمسة جنيهات للتذكرة، قال رجائي: “الدولة حريصة منذ دراسة مخطط التطوير على أن تظل تذاكر الحديقة في متناول جميع طبقات المجتمع وأن لا تتحول بعد التطوير لطبقات معينة للمجتمع، كما أن الإبقاء على سعر التذكرة الحالي البالغ خمسة جنيهات لا يمكن لأنه ظلم للحديقة نفسها واحتياجاتها ونفقاتها”.

وتابع في تصريحات تليفزيونية قائلًا: “مش معقول إن التذكرة تبقى في حدود خمسة جنيهات، في ظل ارتفاع أسعار غذاء الحيوان والأدوية البيطرية وسعر خمسة جنيهات، تعتبر ظالمة للحديقة لكن الدراسة حددت أن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين 25-30 جنيها للفرد لضمان استمرارية الإنفاق على الحديقة”.