عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: تعاملنا باحترافية مع الأعطال والكسور المفاجئة في وقت قياسي

الاعمال
الاعمال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة تعاملوا فورا باحترافية مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في عدة مناطق مختلفة، وتم إصلاحها في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وفاة طالبة أزهرية صعقا بالكهرباء في الإسماعيلية

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه قد اصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مؤكداً أننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات علي أرض الواقع.

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم أصلاح أعطال مفاجئ في خط 600 مم المغذي لقرية الأبطال والتقدم وشرق البحيرات، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 3 بوصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم إصلاح خط 4 بوصة بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 4 بوصة بعزبة الهجانة، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس نبيل عزرا رئيس منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس الشبكات.

وتابع: كما تم إصلاح عطل في كسر مفاجئ بخط قطر 300 مم بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 8 بوصة علي طريق ترعة السويس بمدينة فايد، إصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة السماكين، كما تم إصلاح خط قطر 10 بوصة بمنطقة المحسمة أسفل كوبري محور 30 يونيه التابعة لمنطقة القصاصين، وإصلاح خط قطر 600 مم الدوايدة أبوعليان بالتل الكبير.

الإسماعيلية وبورسعيد الاسماعيلية الخطوط والشبكات شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني في زراعة عين شمس

تربية نوعية عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة التمثيل المسرحي

انتهاء الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل

تطور هائل بالتعليم العالي خلال 9 سنوات| مصر تنشئ جامعات تكنولوجية وأهلية وفروع أجنبية بمحافظاتها.. وحققت إنجازات لم تحدث خلال 50 عاما

صحف السعودية| الاستثمار الرياضي ينعكس على النمو بالمملكة.. والحجاج يشيدون بمبادرة طريق مكة

التعاون الدولي: مصر تنفذ رؤيتها الوطنية بالتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

3 دورات تدريبية جديدة بمركز التنمية المحلية.. الأسبوع المقبل

ارتفاع ضحايا فيضانات إيطاليا إلى 14 قتيلا.. والسلطات: الوضع كارثي.. فيديو

ترشيحاتنا

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر

تعرف علي برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ