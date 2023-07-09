جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل على إثرها عدد من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم 4 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل واعتقلت هيثم عصام الجعبة، ويحيى ناصر الدين، كما اعتقلت لؤي هاشم الجبور، وفؤاد حجازي الجبور، من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة علار شمال طولكرم على حاجز عسكري غرب جنين.

وذكر نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب هيثم جابر أبو سعدة، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن داهمت منزليهما في الحارة التحتا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين فلسطينيين من محافظتي "نابلس" ورام الله" شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيرة" في نابلس، واعتقلت فلسطينيًا بعد مداهمة منزله وتفتيش، فيما جرى اعتقال شاب آخر من "بلدة" ترمسعيا" في شمال رام الله.