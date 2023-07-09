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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرر المالية الإسرائيلي: لن يتم الموافقة على أي تسهيلات للسلطة الفلسطينية

بتسلائيل سموتريتش
بتسلائيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلائيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه "لن يتم الموافقة على أي شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال ولن تكون هناك تسهيلات مالية".

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن هناك مقترحات سيقدمها وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، لمنح وصفتها بالـ"تسهيلات" للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جالانت سيقدم في جلسة (كابينت) اليوم وبدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقترحات لمنح ما وصفته تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها إقامة منطقة صناعية جديدة، وخصومات ضريبية.

وزعمت الصحيفة، أن من بين المقترحات أيضا، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، وتمديد ساعات العمل في معبر "اللنبي"، بالإضافة إلى "خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية".

وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، قد قال إنه سيعارض بشدة أي قرار بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية "التي تشجع الإرهاب"، وفق زعمه.

وتابع: "أنا واثق من أن بقية أعضاء (كابينت)، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي".

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