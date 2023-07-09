عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تُقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ علي جمعة يجيب

هل تقبل فريضة الحج
هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ 

هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ 

وقال علي جمعة: “اللي واكل حقوق الناس يرجعها”، مشيراً إلى أنه فيما يخص الغفران الذي يأتي بالحج، هو سابق على أداء الفريضة وليس لاحقاً عليها.

وأوضح : “رجل اغتصب أرضا ولحد ما رجع لم يعيدها بدأ ذنب جديد، اتغفر له البلوى والمصيبة التي فعلها قبل الحج من اغتصاب أرض الناس، وبعد عودته من الحج يوم 15 ذي الحجة بدأ ذنب جديد، فلو بادر برد الحقوق والمظالم حتى وإن بدأ من الصفر فإن الله يباهي به الملائكة ويعظم أجره”.

حتى لو شارك في بناء الكعبة 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم القيامة هناك واسطة مأذون بها بأمر الموسوط لديه وهي الشفاعة، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ  لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة سابقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ظلم العباد ليس فيه وساطة أو شفاعة يوم القيامة، مشددًا على أن من يظلم أو يغتاب أو يسب أو يقع في عرض أحد حتى لو شارك في بناء الكعبة لن يغفر له.

وتابع أن الدواوين عند الله ثلاثة ديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه من تقصير في عباده وغيره، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم العبد لأخيه، فمن ظلم شخص حتى لو كان مُلحد سيُحاسب على ذلك، حتى من يظلم ويعذب حيوان سيحاسب على ذلك، مستدلًا على ذلك بحديث "دخلت امرأة النار في هرة حبستها"، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتخويف والتفزيع والتهديد والابتزاز ومحاولة وأد الأوطان سيُحاسب الله عليها فاعليها.

الميتافيرس فى الحج

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكنولوجيا الميتافيرس، هى الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التى قد تختفي قريبا حسب قوله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالافاتار الذى يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجوده إلا فى الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه فى الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها".

واستكمل: "الميتافيرس فى نموذج للكعبة، ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس فى الحج يبقى نستخدمه للمحاكاه أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك، أو مارست المناسك بالجوارح

الحج الميتافيرس فى الحج هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر من مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

لو بتحزن بعد أي معصية .. إليك بشارة عظيمة ستغير مصيرك

هل يجوز أن تعمل الزوجة دون إذن من زوجها ؟ علي جمعة يجيب

ما معنى "أُحيط بثمره" في سورة الكهف ؟ د. علي جمعة يجيب

كيف يتم التأكد من صحة الحديث المنسوب لرسول الله؟ علي جمعة يجيب

"مُره أن يستغفر لك".. علي جمعة يكشف فضل دعاء الحاج لأقاربه قبل دخول بيته

هل يجوز دفع الزكاة للأم والأخت والخالة؟ عالم أزهري يجيب

الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة بسرعة البرق .. أدركه بـ 8 كلمات

ماذا يفعل المصلي إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية؟.. وما هي ضوابط التصحيح؟

ترشيحاتنا

لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ82 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة

بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا

روسيا.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف بسبب عدة هجمات

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ