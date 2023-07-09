هل تُقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ علي جمعة يجيب

هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

هل تقبل فريضة الحج ممن ظلم ؟

وقال علي جمعة: “اللي واكل حقوق الناس يرجعها”، مشيراً إلى أنه فيما يخص الغفران الذي يأتي بالحج، هو سابق على أداء الفريضة وليس لاحقاً عليها.

وأوضح : “رجل اغتصب أرضا ولحد ما رجع لم يعيدها بدأ ذنب جديد، اتغفر له البلوى والمصيبة التي فعلها قبل الحج من اغتصاب أرض الناس، وبعد عودته من الحج يوم 15 ذي الحجة بدأ ذنب جديد، فلو بادر برد الحقوق والمظالم حتى وإن بدأ من الصفر فإن الله يباهي به الملائكة ويعظم أجره”.

حتى لو شارك في بناء الكعبة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم القيامة هناك واسطة مأذون بها بأمر الموسوط لديه وهي الشفاعة، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة سابقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ظلم العباد ليس فيه وساطة أو شفاعة يوم القيامة، مشددًا على أن من يظلم أو يغتاب أو يسب أو يقع في عرض أحد حتى لو شارك في بناء الكعبة لن يغفر له.

وتابع أن الدواوين عند الله ثلاثة ديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه من تقصير في عباده وغيره، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم العبد لأخيه، فمن ظلم شخص حتى لو كان مُلحد سيُحاسب على ذلك، حتى من يظلم ويعذب حيوان سيحاسب على ذلك، مستدلًا على ذلك بحديث "دخلت امرأة النار في هرة حبستها"، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتخويف والتفزيع والتهديد والابتزاز ومحاولة وأد الأوطان سيُحاسب الله عليها فاعليها.

الميتافيرس فى الحج

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تكنولوجيا الميتافيرس، هى الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التى قد تختفي قريبا حسب قوله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، : "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالافاتار الذى يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجوده إلا فى الميتافيرس، ويمارس كل ما لا يمارسه فى الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها".

واستكمل: "الميتافيرس فى نموذج للكعبة، ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس فى الحج يبقى نستخدمه للمحاكاه أو لتعليم مناسك الحج، فلا يجوز الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك، أو مارست المناسك بالجوارح